Santa Clara e Torreense fecham a cortina da primeira jornada da II Liga. As duas formações encontram-se a 16 de agosto, às 17h00, em São Miguel.

A partida marca o reencontro do Santa Clara com João Afonso, capitão do conjunto de Torres Vedras que alinhou nos açorianos entre 2019 e 2022.

O treinador Vasco Matos não se sentará no banco de suplentes nesta partida, uma vez que, ao que tudo indica, não irá recorrer da suspensão de 30 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



Esta punição, recorde-se, está relacionada com o desentendimento que protagonizou com Sérgio Conceição, técnico do FCPorto, na altura em que era adjunto do Casa Pia.

A primeira partida IILiga portuguesa será entre Paços de Ferreira e União de Leiria, no sábado, às 10h00.

Os açorianos voltam a ser os últimos a entrar em campo na segunda jornada. Deslocam-se ao terreno do Leixões numa segunda-feira, dia 21 de agosto, duelo com começo agendado para as 19h45.

Na terceira ronda os encarnados de Ponta Delgada já vão poder contar com Vasco Matos no banco de suplentes, visto que a receção ao Lank Vilaverdense disputa-se no domingo, 27 de agosto, às 13h00, altura em que o técnico já não se encontra suspenso.

A visita ao reduto do Feirense para a quarta ronda está marcada para sábado, dia 2 de setembro. O encontro inicia-se às 13h00.