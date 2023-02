PS quer ouvir Graça Freitas no parlamento sobre acesso à IVG nos hospitais públicos

Os deputados PS querem ouvir a diretora-geral da Saúde no parlamento, com urgência, para esclarecer alegados constrangimentos verificados em hospitais no acesso à interrupção voluntária da gravidez (IVG), anunciou hoje a bancada socialista.