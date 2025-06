Segundo um comunicado do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) dos Açores, o suspeito foi detido na sexta-feira através do Posto Territorial de Santa Cruz das Flores, no âmbito de uma ação de fiscalização, quando os militares da Guarda detetaram, no interior de uma das viaturas fiscalizadas, três volumes com conteúdo suspeito.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Cruz das Flores.