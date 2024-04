Pelo menos cinco sismos até 5,5 na escala de Richter registados em Taiwan

De acordo com a Administração Central de Meteorologia, o sismo mais forte ocorreu por volta das 17h00, com um epicentro a 26 quilómetros a leste do condado de Hualien e uma profundidade sísmica de 10 quilómetros.

Em seguida, registaram-se outros quatro sismos com poucos minutos de intervalo, todos com epicentro no município de Shoufeng, no mesmo condado.

A Administração Central de Meteorologia emitiu um alerta de catástrofe para a zona, de acordo com a agência noticiosa estatal CNA.

Foram também detetados tremores no condado de Yilan - onde atingiram o nível quatro na escala de intensidade de sete pontos de Taiwan - em Taichung, no condado de Nantou e no condado de Changhua, onde os tremores tiveram uma intensidade de três.

Os tremores surgem semanas depois de um terramoto de 7,2 na escala Ritcher ter atingido Taiwan em 3 de abril, matando 17 pessoas e ferindo mais de 1.100. Desde este sismo, o mais forte registado em Taiwan nos últimos 25 anos, registaram-se 935 sismos e réplicas.