Benfica cede nos descontos perante o 'rei dos empates' Rio Ave

Num jogo típico de fim de época, em que ambas as equipas já não tinham grandes objetivos na classificação, os lisboetas adiantaram-se no marcador aos 32 minutos, por Kokçu, mas aos 90+3, Costinha, numa grande penalidade a castigar um desvio com a mão de Florentino, impôs a igualdade.

Com este resultado, o Benfica, que já tinha o segundo lugar garantido, fechou a temporada com 80 pontos, a sete do líder e já campeão Sporting, que no sábado recebe o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves.

Já o Rio Ave, que elevou para 12 os jogos consecutivos sem perder, e estabeleceu um novo recorde no campeonato, com 19 empates numa edição da prova, fecha a temporada com 37 pontos, que lhe dão, à condição, o 11.º posto.

Os 'encarnados' apresentaram-se para este jogo final com quatro alterações na equipa titular, com destaque para as ausências de Rafa e Di María, que nem no banco de suplentes estiveram, e com Trubin e António Silva de fora do 'onze', para o qual entraram Samuel Soares, Morato, Rollheiser e Tengstedt.

Apesar dessas mexidas, as 'águias', mesmo sem deslumbrarem, conseguiram maior presença na área do Rio Ave, que até começou o desafio com uma ameaça madrugadora, num remate de Vrousai, mas foi cedendo perante a maior rotação do adversário.

Os lisboetas protagonizaram, aos sete minutos, a primeira oportunidade flagrante, numa boa desmarcação de Tengstedt, entre os centrais contrários, mas viu o guarda-redes dos nortenhos, Miszta, impor o corpo a um remate do dinamarquês.

O Rio Ave, já depois da saída de Ukra, aos 18 minutos, numa emotiva despedida da carreira, que recebeu a homenagem do público e dos jogadores de ambas as equipas, ainda respondeu com um cruzamento de recém-entrado Joca, a que Boateng correspondeu de cabeça, mas por cima.

No entanto, já depois da meia hora de jogo, foi o Benfica a adiantar-se no marcador, em mais uma boa jogada desenhada por Tengstedt, e culminada com uma assistência para Kokçu, que, no coração da área, rematou para o 1-0.

Mesmo sem forçar o ritmo, e perante a incapacidade de resposta dos locais, as 'águias' ainda ameaçaram um segundo golo, antes do intervalo, num remate de João Mário, após erro defensivo dos vila-condenses, mas que Mistza amenizou com nova boa defesa.

Após o descanso, o Benfica regressou numa toada menos audaz, controlando o jogo, e aproveitando algumas brechas no meio campo do Rio Ave para chegar junto à baliza dos locais.

João Mário, aos 53 minutos, finalizou uma jogada de insistência dos visitantes com um remate forte contra o corpo de Patrick William, e aos 61 minutos voltou a surgir o duelo de Tengstedt contra Miszta, com o guarda-redes do Rio Ave a levar, mais uma vez, a melhor, defendendo um remate do avançado nórdico.

Os vila-condenses começaram este segundo tempo inoperantes em termos ofensivos, e apesar de algumas movimentações, sobretudo pelas alas, sentiram muitas dificuldades na definição final, ao contrário do guarda-redes Miszta, que continuava a brilhar na baliza local.

Os 73 minutos, o polaco salvou um autogolo Patrick William após um desvio perigoso do central, e, no minuto seguinte, impôs-se com nova intervenção sublime, parando um remate de João Neves.

No derradeiro quarto de hora, o Rio Ave ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Benfica, numa desmarcação de Boateng, finalizada com um remate cruzado, mas com a jogada a ser invalidada por fora de jogo do ganês.

Ainda assim, o lance terá motivado os vila-condenses, que aos 90+3 minutos, na sequência de um canto conquistaram uma grande penalidade, após um cabeceamento de Aderllan Santos, desviado com a mão por Florentino.

O castigo máximo foi sancionado após revisão das imagens pelo árbitro, e Costinha, na cobrança, não desperdiçou a oportunidade de restabelecer a igualdade, que acabou por prevalecer até ao final.