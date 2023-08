Papa disse a jovens do programa ‘Scholas Occurrentes’ que vida sem crises é assética

“Uma vida sem crises é uma vida assética (…), é como água destilada. Água destilada é uma água sem crises. Não tem sabor a nada, não serve para nada, a não ser para guardar no roupeiro e fechar a porta”, afirmou Francisco, em Cascais, distrito de Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Ouvindo testemunhos de jovens, incluindo de um muçulmano da Guiné-Bissau, Francisco frisou que “há que assumir as crises e resolvê-las”, o que se faz “raramente a sós”.

“Isso também é importante”, salientou, para frisar importância de “caminhar juntos para enfrentar crises”.

Questionado sobre o caos, considerou que o papel das pessoas é “fazer do caos o cosmos”, sendo que aqui é importante o trabalho das pessoas que estes jovens acompanham.

Segundo Francisco, uma vida sem caos “é fracassada”.

“Uma vida que nunca sentiu o caos é uma vida destilada, toda perfeita, e as vidas destiladas não dão vida”, adiantou.

De uma jovem recebeu depois um pincel usado para pintar um mural de 3,5 quilómetros, pintado por 3.000 pessoas, erguido ao longo do percurso que o Papa hoje percorreu.

Sobre a pintura, declarou: “É uma Capela Sistina pintada por vocês”.

Outra jovem desafiou Francisco a dar a última pincelada do mural, com “um pincel muito especial, capaz de iniciar ao mesmo tempo uma nova obra virtual que consiga reunir as diferentes comunidades das escolas de todo o mundo”.

Francisco recebeu o “pincel virtual” que é uma “arma da paz” e fez uns círculos no mural.

No final, Francisco ofereceu um quadro, o ícone do Bom Samaritano, e pediu que rezassem por ele, como habitualmente faz. A quem não reza, porque "não podem ou porque nao sentem", o chefe da Igreja Católica pediu que mandassem boas energias.

O programa ‘Scholas Occurrentes’ está presente em 190 países e integra mais de 400 mil centros educativos, chegando a mais de um milhão de crianças e jovens, segundo informação da Câmara de Cascais.

A iniciativa começou em 2001, em Buenos Aires, pelo então arcebispo da capital argentina, Jorge Bergoglio, atual Papa.

A sua sede em Cascais, localizada na antiga escola Conde Ferreira, no Centro Histórico, foi inaugurada em 21 de março de 2019.

Francisco, de 86 anos, é o primeiro Papa sul-americano. É, também, o primeiro Papa jesuíta.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que termina no domingo.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na quarta-feira e no sábado tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

A sua primeira deslocação ao estrangeiro foi, precisamente a uma JMJ, à do Rio de Janeiro, em 2013. Antes da JMJ em Lisboa, Francisco presidiu a estes eventos em Cracóvia (Polónia), em 2016, e, três anos depois, na Cidade do Panamá (Panamá).

Esta é a 43.ª viagem apostólica do Papa fora de Itália. Francisco é o 266.º papa da Igreja Católica.