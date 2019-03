Muralha na Praia da Vitória encerrada devido a derrocada

As mais lidas

A decisão foi tomada tendo também por base o agravamento do estado do tempo previsto para os próximos dias, pretendendo-se assim, preventivamente, evitar a ocorrência de qualquer acidente ou incidente.

Em virtude de uma derrocada verificada, esta sexta-feira, na Muralha da Praia da Vitória, na zona marginal da cidade, a Câmara Municipal determinou o encerramento do troço pedonal entre o Largo João de Deus e a rotunda da GNR, até melhor avaliação.

