Líder Santa Clara vence Belenenses e coloca pressão em AVS e Nacional

O triunfo do Santa Clara por dois golos de diferença peca por escasso e faz com que a equipa açoriana passe a somar 67 pontos, mais cinco que Nacional e AVS, e mais 10 do que o Marítimo, equipas que ainda não jogaram nesta jornada. Este resultado faz com que os comandados por Vasco Matos garantam, no mínimo, o terceiro posto, que dá acesso ao play-off de subida.

Já o Belenenses mantém o 17.º e penúltimo lugar com 26 pontos, menos um que o Feirense, 16.º na tabela classificativa.

A turma da casa criou a primeira oportunidade de perigo logo aos 12 minutos, quando Vinícius rematou ao poste com a baliza aberta, após assistência de Lucas Soares vinda do corredor direito.

O extremo 'canarinho' voltou a ameaçar ao minuto 37 através de um remate do 'meio da rua', que acabou por ser travado pelo guardião David Grilo.

Instantes depois, foi a vez do Belenenses criar perigo através de uma jogada individual protagonizada por Rúben Pina. O avançado dos lisboetas conduziu a bola em contra-ataque e driblou uma série de adversários, acabando por rematar ao lado no momento mais importante.

No regresso dos balneários, o Santa Clara marcou aos 53 minutos, após remate rasteiro e colocado de fora da área do lateral Diogo Calila.

Dez minutos depois, Bruno Almeida conduziu a bola do corredor direito para o centro do terreno e rematou sem hipótese de defesa para o guardião David Grilo, que ficou pregado no relvado.

O esquerdino ainda teve nos pés uma boa oportunidade para bisar no encontro, mas a tentativa com o pé mais fraco saiu à figura de Grilo.