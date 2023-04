Hasteada bandeira da Finlândia no quartel-general da Aliança Atlântica

No quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Bruxelas há a partir de agora 31 bandeiras hasteadas, com a oficialização da Finlândia como o mais recente Estado-membro, no mesmo dia em que a organização político-militar comemora 74 anos de existência.

A curta cerimónia realizou-se depois da entrega da documentação que oficializa a conclusão do processo iniciado há menos de um ano, na altura em conjunto com a Suécia, mas que Helsínquia finalizou sozinha.

Assistiram à cerimónia o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, e o os ministros dos Negócios Estrangeiros do países que compõem a Aliança Atlântica.

No final, escutou-se o hino da NATO e registou-se a típica 'fotografia de família' com os ministros.

A bandeira finlandesa vai estar hasteada ao lado das bandeiras da França e da Estónia.

Fazem parte da NATO Portugal, EUA, França, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Albânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Checa, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia e agora a Finlândia.