Gabriel Melo estreou-se numa prova nacional de esgrima

O atleta Gabriel Melo e o Clube Desportivo Escolar dos Ginetes - Esgrima (CDEGE) participaram, no último fim de semana, pela primeira vez numa competição de âmbito nacional organizada pela Federação Portuguesa de Esgrima (FPE).



A estreia aconteceu em Torres Vedras, no último domingo, nas Finais Nacionais de Cadetes, a última prova do calendário nacional de esgrima.



Gabriel Melo esteve acompanhado pelo seu treinador e deixou uma boa imagem da esgrima micaelense numa competição onde o nível dos seus praticantes é bastante elevado.

O atleta micaelense ultrapassou a fase de poules, alcançado a vitória num grupo muito competitivo, o que permitiu a Gabriel Melo ter acesso à fase eliminatória da prova.



Na eliminação direta, o atirador do CDEGE perdeu por 15/6 no quadro de 32, num resultado que fica para a história do clube e da modalidade.



“Mais importante do histórico marco que representa para o Clube Desportivo Escolar de Ginetes e para a esgrima micaelense, foi o contacto com a realidade da modalidade a nível nacional e as grandes aprendizagens adquiridas que já ficaram registadas e servirão de ponto de partida para a próxima época”, refere o clube em nota de imprensa.



A presença da comitiva micaelense em Torres Vedras aconteceu com o apoio da Direção Regional do Desporto.



Boa prestação nos Regionais

A presença dos atiradores do CDEGE no torneio de encerramento regional saldou-se pela obtenção de resultados bastante interessantes.



No total foram três segundos lugares que os atletas do clube de Ponta Delgada alcançaram nos escalões de Iniciados Femininos, Cadetes Femininos e Cadetes Masculinos.

A segunda prova de cariz regional da época 2022/2023 decorreu o Ginásio da Escola Secundária Manuel de Arriaga, na cidade da Horta, e a participação dos atletas do CDEGE aconteceu “a expensas próprias”.