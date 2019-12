Freguesia da Maia mostra presépio de Cafuões de Palha

O presépio pode ser visto no Posto de Turismo da Maia até 1 de fevereiro de 2020, de segunda-feira a sábado das 9h00 às 17h00, de terça a sexta-feira das 9h00 às 18h00.

Como se explica numa nota enviada à redação da Casa do Povo da Maia, nas zonas mais pobres da Maia antiga, as habitações, denominadas de Cafuões, eram maioritariamente feitas de madeira e palha, representando a simplicidade e a destreza dos construtores, e o chão era assentado com terra batida e o interior preenchido com jornais, para proteger do frio.

Consciente da longa tradição da comunidade regional em visitar presépios, a Casa do Povo da Maia, através do seu Posto de Turismo, considerou pertinente fazer este presépio por ser do “desconhecimento de muitos, especialmente dos mais jovens, que a pobreza assombrava severamente a comunidade regional do séc. XX”.



Como acrescenta a Casa do Povo, “nesta época festiva, particulares constroem nos seus lares enormes presépios alusivos às tradições e instituições”, recriando as matanças do porco e da criação de bovino e suíno , por exemplo, “atividades de grande relevância para a subsistência familiar”.