Festas do Nordeste com The Gift, Ivandro e Fernando Daniel

Apresentada ontem, no Centro Municipal do Nordeste, a programação das festas inicia-se com concerto do artista Ivandro, na quinta-feira, dia 11. Segue-se concerto de Fernando Daniel, no dia seguinte e dos The Gift, no sábado, dia 13.

Além destas artistas haverá ainda atuações de P*ta da Loucura, Joana Pérez e MC Soraia Carrega, DJ Jesus, Putzgrilla e Ruy Pedro.



Ao longo deste fim de semana haverá atividades aquáticas na Boca da Ribeira e desportos no campo de areia situado junto ao recinto dos concertos. Já no interior do recinto, haverá a habitual zona reservada a animação para crianças.

Em complemento ao Parque de Campismo da Feira, vai estar disponível uma zona de campismo gratuita, com os serviços necessários ao funcionamento do parque, voltando a ser disponibilizado acesso gratuito à internet, extensível também ao recinto dos concertos.

Em todos os dias das festas, decorrerá o “programa habitual que acontece no jardim do município, no palco tradições”.

Este ano, há um programa renovado, sendo que na tarde do dia 13, além das marchares populares também irá haver um “desfile de charangas de todas as corporações da ilha e possivelmente uma charanga do continente português”, adianta o município, em nota de imprensa.

Após vários anos de acesso gratuito ao recinto dos concertos, a autarquia refere que optou por cobrar entrada este ano a pessoas não residentes no concelho, disponibilizando um passe geral único para os três dias, com o valor de 15 euros, sendo que a entrada é gratuita a crianças até aos 12 anos.

Citado em nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal do Nordeste, António Miguel Soares, justificou a medida com o “acompanhamento do que se passa há vários anos noutros festivais da ilha, e por necessidade de responder ao próprio mercado, mas salvaguardando o acesso gratuito às famílias e nordestenses em geral às maiores festas” deste concelho.

Os bilhetes estarão disponíveis através da plataforma See Tickets, a partir de 20 de maio até 13 de julho, sendo possível levantar a pulseira nas bilheteiras nos dias de concerto.

Os residentes do Nordeste devem levantar a sua pulseira que é “pessoal e intransmissível”, mediante apresentação de Cartão de Cidadão nos dois postos de turismo locais, na Vila do Nordeste ou no Parque da Ribeira dos Caldeirões, informa a autarquia.