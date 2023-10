Duas pessoas morrem baleadas em Bruxelas

“Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver”, disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.

O porta-voz acrescentou que o atirador ainda não foi detido. O centro de crises reúne-se hoje, adiantou.

O Centro de Crise Nacional da Bélgica vai fazer uma comunicação sobre o sucedido ainda durante a noite, referiu Yves Stevens.

Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.

De acordo com os órgãos de comunicação social belgas, as vítimas serão cidadãos de nacionalidade sueca.

Questionada sobre as potenciais motivações do ataque, a porta-voz disse que ainda não havia quaisquer indícios.

A seleção nacional de futebol da Bélgica e a da Suécia jogavam hoje em Bruxelas. O encontro não recomeçou depois do intervalo e as autoridades impediram as pessoas de abandonar o estádio Heysel, a cerca de três quilómetros do local do tiroteio, de acordo com a imprensa local.

De acordo com uma fonte da polícia belga, que falou com a Associated Press sob a condição de anonimato, as duas vítimas estavam com camisolas da seleção de futebol sueca.