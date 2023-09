“Contas certas” do Governo PS “desacertam vida” dos portugueses, diz Paulo Raimundo

No discurso de estreia na Festa do Avante!, Paulo Raimundo afirmou que “a política do Governo do PS, apoiado no essencial por PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, submissos que estão todos ao euro, às imposições da União Europeia e ao cutelo das contas certas, não serve e agrava os problemas do país”.

O secretário-geral do PCP considerou que esta política "acerta as contas com os grupos económicos, com os inaceitáveis privilégios fiscais e com o desvio de milhões de euros de fundos comunitários, acerta as contas com o saque de recursos públicos nas parcerias público-privadas, nas criminosas privatizações e a corrupção que lhes está associada".

“As contas certas deles desacertam, e de que maneira, as nossas vidas e o rumo do país”, defendeu.

O líder comunista destacou “os efeitos de uma política que, no essencial, está ao serviço dos interesses e objetivos dos grupos económicos, opção para a qual converge a ação do Governo PS, a sua maioria absoluta e a intervenção de PSD, CDS, Chega e IL”, ao que a multidão respondeu com apupos.

"Uma política apoiada em meios e instrumentos colossais, desenvolvida pelos protagonistas que, em cada momento, lhe dão a garantia de agravar a exploração, concentrar a riqueza, atacar serviços públicos, promover as privatizações e a especulação, com toda a injustiça e desigualdade que daí decorre. Uma política para a qual haverá sempre justificação, desde que os sacrifícios sobrem sempre para os mesmos e os lucros para um pequeno punhado", criticou.

“É chocante a contradição entre a realidade da vida dura dos trabalhadores e do povo e os lucros dos grupos económicos”, disse Raimundo, sustentando que "enquanto uns se apropriam da riqueza, a grande maioria nem lhe sente o cheiro".

O líder do PCP considerou que a economia que "vendem [como estando] sempre a crescer, esbarra todos os dias na dramática realidade dos que se confrontam com rendas e prestações incomportáveis e que, cada vez com mais dificuldade, tudo fazem e de tudo se privam para aguentar a sua habitação".

O secretário-geral comunista exigiu também o “aumento geral e significativo de todos os salários", defendendo que só assim se garante "o salto qualitativo que o país precisa". E adiantou que o partido não vai "abdicar desta luta" porque "quem cria a riqueza, quem garante o funcionamento do país, quem assegura a atividade económica, tem de ser respeitado e valorizado, tem de ter um salário que lhe permita viver com dignidade".

"Um aumento geral e significativo para todos os trabalhadores, a valorização das carreiras e profissões e um salário mínimo que responda à atual situação. Um aumento que, a partir da realidade da vida dos trabalhadores, das suas necessidades e de uma justa distribuição da riqueza criada, responda à desvalorização das últimas décadas e aos elevados níveis de inflação que se preveem entre 2022 e 2024, que valorize o poder de compra e que faça convergir os salários com a média dos países da zona euro", defendeu.

Também no que toca às pensões, Paulo Raimundo pediu um aumento de "todas as pensões em 7,5%, com um mínimo de 70 euros".

O dirigente apontou que, com a "luta dos trabalhadores", o Governo "foi obrigado a tomar medidas limitadas e apoios pontuais" que, apesar de insuficientes, "destrancaram uma porta que é preciso escancarar, exigindo as respostas necessárias", e apelou à "intensificação da luta", nomeadamente na rua.

O líder do PCP afirmou também que o partido "não desiste da juventude" e vai defender no parlamento "um plano de implementação da primeira rede pública e nacional de creches gratuitas", um "passo necessário para a criação, até ao final da legislatura, de mais 100 mil novas vagas".

Paulo Raimundo, que sucedeu em novembro a Jerónimo de Sousa no cargo de secretário-geral do PCP, fez o seu primeiro discurso na Festa do Avante!, o ponto alto da ‘rentrée’ comunista, que termina hoje na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal).

Quando o novo líder começou a falar, uma chuva intensa começou a cair no recinto repleto de militantes e apoiantes, mas não desmobilizou quem ouvia o discurso de Paulo Raimundo.