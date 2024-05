O concerto, com entrada livre, é organizado pelo Museu do Pico, no âmbito da comemoração da Noite Europeia dos Museus.

Segundo a organização, a fadista Arminda Alvernaz, que nasceu na freguesia das Ribeiras, nas Lajes do Pico, tem “um percurso notável na música” e é “uma figura incontornável do fado, dos Açores e da ilha do Pico”.