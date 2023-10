Chega/Açores questiona Governo Regional sobre Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Maria

A pergunta do deputado único do Chega, José Pacheco, tem por base o facto de a Associação de Basquetebol de Santa Maria ter denunciado que o Pavilhão Gimnodesportivo “não reúne condições mínimas para a prática da modalidade de basquetebol, nem na componente de treino, nem da de competição”.Na pergunta entregue na quarta-feira na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o Chega considera que a requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, na Vila do Porto, ilha de Santa Maria, “seria uma forma de servir a comunidade desportiva da ilha para que ali se pudessem realizar provas oficiais de basquetebol, voleibol, andebol e futsal”.A obra era “há muito reivindicada pela comunidade escolar e pelos pais e encarregados de educação de Santa Maria, já que desde 2019 os alunos não podiam usufruir do recinto escolar para a prática de educação física”.O partido lembra que as obras recentemente inauguradas pelo Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), representaram um investimento de 2,3 milhões de euros, mas o seu custo inicial era de 1,8 milhões de euros.Considerando que a requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Maria “seria uma forma de servir a comunidade desportiva da ilha para que ali se pudessem realizar provas oficiais de basquetebol, voleibol, andebol e futsal”, o parlamentar do Chega pergunta ao Governo açoriano se as obras realizadas vão “permitir o treino, competição escolar e provas federadas das modalidades para as quais se encontra preparado”.“O Governo Regional foi alertado, em tempo útil, pelas várias associações desportivas da ilha para o facto do Pavilhão Gimnodesportivo não reunir condições mínimas para a prática das diversas modalidades? Se sim, porque não foram tidos em conta os pareceres das várias associações desportivas de Santa Maria?”, questiona José Pacheco.E acrescenta: “Sendo este um pavilhão que complementa os restantes equipamentos desportivos existentes na ilha - tal como referido na altura da inauguração das obras - porque não foi feito, de uma vez, um investimento que permitisse a prática e competição das diferentes modalidades?”.No documento, o deputado do Chega/Açores também pergunta se “houve derrapagem” no investimento inicial e por que razão a obra “demorou praticamente o dobro do tempo previsto” a ser executada.