Câmara Municipal aprova voto de congratulação à atleta Natacha Candé

Em junho, Natacha Candé participou no 74.º Campeonato Nacional de Sub-18, em Almada, e venceu o Salto em Altura com o recorde pessoal de 1,64 metros e atingiu a marca de 13,95 metros no Lançamento do Peso.

Em comunicado, a autarquia referiu que a atleta do Juventude Ilha Verde também alcançou no início de junho “o título de Campeã Nacional de Provas Combinadas, em Beja, tendo na altura atingido a marca de qualificação para o ‘European Youth Summer Olympic Festival’, organizado pelo Comité Olímpico Europeu, que é rampa de lançamento para o Campeonato Europeu e Jogos Olímpicos”.