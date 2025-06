“É uma profunda honra para a Câmara Municipal de Ponta Delgada organizar, mais uma vez, as grandes festas do Divino Espírito Santo”, que representam “aquilo que é a nossa identidade, enquanto povo”, afirmou Pedro NascimentoCabral, presidente da autarquia, na apresentação do programa das festas.

“Costumo dizer que onde existe um registo do Senhor Santo Cristo ou uma bandeira do Divino Espírito Santo está sempre presente uma alma açoriana, em qualquer lugar do mundo”, frisou.

Para Pedro Nascimento Cabral, as festas do Divino Espírito Santo representam o “verdadeiro sentimento de um povo que se auxiliou mutuamente, no sentido de querer dar passos seguros em frente à procura do desenvolvimento”.

E prosseguiu: “As festas do Divino Espírito Santo significam esta grande partilha, humildade e solidariedade que o povo dos Açores soube incutir aqui, mas também em qualquer lugar do mundo para onde emigrou. Por isso, estas grandes festas também são uma oportunidade extraordinária de acentuarmos a nossa ligação com a diáspora”.

Na ocasião, o autarca realçou a colaboração das 24 juntas de freguesia do concelho, das mordomias, dos impérios e de várias empresas e instituições, sendo que todas as freguesias estão representadas na grande coroação dos impérios de Ponta Delgada.

O edil sublinhou ainda o contributo de “um conjunto vasto de cidadãos” que colaboram na confeção das tradicionais sopas do Espírito Santo. A este propósito, avançou que sábado, dia 12 de julho, vão ser preparadas e distribuídas cerca de 13 mil sopas no Campo de São Francisco.

Pedro Furtado, vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada, adiantou que serão promovidos cerca de “30 momentos de festa diferenciados ao longo de quatro dias”.

“Procuramos trazer mais gente à festa, população mais jovem, atraindo um conjunto de faixas etárias diferenciadas para que possa também participar nesta festa”, afirmou na apresentação do programa das festas.

As festas decorrem, no essencial, nos mesmos moldes do ano passado. A principal novidade é a deslocalização da missa da coroação que será celebrada nas Portas da Cidade, devido aos trabalhos de manutenção na torre da Igreja Matriz de São Sebastião.

Pedro Furtado realçou ainda que este é um “evento livre de álcool, não só nas sopas como no cortejo etnográfico”.

Programa das Grandes Festas do Divino Espírito Santo

A 22.ª edição das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada arranca a 10 de julho, quinta-feira, às 18h00, com a inauguração da exposição de fotografia “Divino em Objetiva 24”, no Largo da Matriz (Norte). Às 19h00, na Igreja Matriz de São Sebastião, decorre a apresentação do livro Ruralidade Micaelense, da autoria de Renato Cordeiro.

Mais tarde, às 21h30, realiza-se a conferência inaugural sobre o Culto do Divino Espírito Santo. O dia termina com o concerto inaugural, às 22h30, na Igreja Matriz, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, com a estreia da Cantata Festiva para as Festas do Divino Espírito Santo, da autoria do compositor Sérgio Azevedo.

Na sexta-feira, 11 de julho, pelas 20h00, tem lugar a mudança da Bandeira do Divino Espírito Santo, desde o Centro Municipal de Cultura até aos Paços do Concelho. Está ainda previsto o desfile da Charanga dos Bombeiros na Praça do Município e a abertura do Quarto do Espírito Santo no salão nobre dos Paços do Concelho. Na tenda das Portas da Cidade, decorrerá a bênção da despensa do Espírito Santo, e nos Paços do Concelho terá lugar o concurso de massa sovada. A massa e o pão serão depois arrematados na Tenda da Praça Gonçalo Velho. Às 22h30, no Coreto da Festa, a Filarmónica Minerva dos Ginetes encerra o dia com um concerto.

No dia seguinte, as festividades começam pelas 09h00 com a distribuição de pensões. Ao meio-dia, será inaugurado o Triato do Espírito Santo no coreto do Campo de São Francisco e, às 12h15, terá lugar a tradicional partilha popular das Sopas do Espírito Santo no mesmo local. Às 15h00 realiza-se o Cortejo Etnográfico das 24 freguesias do concelho, entre a Avenida João Bosco Mota Amaral e a Avenida Infante D. Henrique.

Depois, às 19h30, no salão nobre dos Paços do Concelho, decorre a recitação do Terço Cantado pelo Movimento de Encontros Jovens Shalom. Em simultâneo, no Largo da Matriz (Sul), há cantigas ao desafio. O concerto do artista Jorge Ferreira, às 22h30, tem lugar na Praça do complexo das Portas do Mar.

No domingo, há Missa da Coroação às 09h30 celebrada nas Portas da Cidade. Às 11h00, na tenda montada no mesmo local, acontece o tradicional Bodo de Leite, e a partir das 16h00, realiza-se a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo de Ponta Delgada.