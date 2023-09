São Miguel é a oitava ilha europeia mais pesquisada

Em comunicado da organização, refere-se que, para efeitos de análise, foram recolhidas as pesquisas mensais médias no Google, feitas por utilizadores de Portugal, e menções no Instagram (hashtags) para as 1946 ilhas da Europa. No top 10 de ilhas mais famosas da Europa, destaca-se a presença de outra ilha portuguesa, Porto Santo, que ficou colocada na segunda posição, com aproximadamente 165 mil pesquisas mensais e 182 mil hashtags no Instagram. As restantes ilhas no ranking são Tenerife (1.ª), Ibiza (3.ª), Menorca (4.ª), Santorini (5.ª), Formentera (6.ª), Fuerteventura (7.ª), Gran Canaria (9.ª) e Lanzarote.