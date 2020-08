Proteção Civil dos Açores aposta na formação em extinção de incêndios rurais

Carlos Neves falava no âmbito do curso que está a decorrer na ilha Terceira, ministrado por formadores da Escola Nacional de Bombeiros, que conta com a participação de 12 elementos dos corpos de bombeiros de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Faial, salientando que “esta formação é cada vez mais pertinente e necessária, tendo em consideração que se registou este ano um aumento de 20% nos incêndios rurais na Região, comparando com a média desde 2017”.

“Alguns desses incêndios têm tido origem em queimas de sobrantes vegetais que acabam por se descontrolar”, referiu Carlos Neves, lembrando que, embora seja uma atividade permitida nos Açores, é obrigatória a sua comunicação ao corpo de bombeiros local, bem como a adoção de medidas de segurança específicas.

Com esta formação, acrescentou, os bombeiros dos Açores ficam “mais preparados e prontos para responder a pedidos de auxílio de Portugal continental e de outras regiões insulares em situações de elevada gravidade no combate a incêndios, como já registado anteriormente”.

O Curso de Extinção de Incêndios Rurais integra o plano formativo do SRPCBA desde 2019, ano em que foram realizados dois cursos destinados a 39 bombeiros das ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira e Faial.

Este ano, além desta ação na ilha Terceira, está ainda previsto um curso para os corpos de bombeiros de São Miguel, envolvendo um total de 24 participantes.

Neste curso são abordadas, entre outras matérias, a identificação dos fatores e das caraterísticas que influenciam a ignição e desenvolvimento dos incêndios rurais, a identificação de regras e procedimentos de segurança e a aplicação do protocolo de segurança, seleção e operação, individualmente e em equipa, dos diferentes equipamentos destinados à extinção de incêndios rurais.