Primeira perna da Les Sables - Horta - Les Sables ganha pelo IBSA

Cinco dias depois de largar desde o porto de Les Sables-d’Olonne, em Franca, a embarcação IBSA foi a primeira a concluir a primeira perna da nona edição da regata Les Sables - Horta - Les Sables.



Ao final da tarde de domingo, 2 de julho, um pouco depois das 17h30, o veleiro da Classe 40 com os tripulantes Alberto Bona e Pablo Santurde del Arco davam por concluída a primeira perna da regata transatlântica, sendo os primeiros a cumprirem as 1240 milhas náuticas entre os portos de Les Sables-d’Olonne e da Horta, na ilha do Faial.



Primeiro líder da prova, o IBSA foi, ao longo do trajeto, alternando a liderança da regata com outras embarcações. A travessia da cordilheira no Golfo da Biscaia brindou os participantes com vento a soprar forte, permitindo fixar um novo recorde para a maior distância percorrida em 24 horas. Esta situação permitiu juntar a frota de 16 embarcações que no dia 27 de junho largou de França.



Na aproximação ao arquipélago o vento mais fraco trouxe algumas dificuldades, mas o IBSA acabou por cortar a linha de meta em primeiro lugar, com 01h37m de avanço sobre a demais concorrência.



“Até ao fim a situação estava longe de ser clara. Foi super stressante, mas estamos contentes porque velejamos muito bem”, comentaram os navegadores da embarcação vencedora da primeira perna.



Animada foi também a luta pela segunda posição, disputada por três embarcações. Os veleiros Centrakor, Crosscall e Amarris chegaram todos no mesmo minuto, numa chegada bastante emocionante.



Um total de 16 barcos da Classe 40 integrou a primeira perna da regata. O regresso a França está marcado para o próximo sábado, dia 8.