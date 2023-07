Poesia reunida de Madalena Férin lançada dia 22

O quinto volume da coleção recolhe a obra poética de Madalena Férin num só volume, num trabalho de recolha e edição da poetisa Ângela de Almeida, segundo adianta uma nota de imprensa do Instituto Açoriano de Cultura (IAC).

Segundo a nota, a publicação na ilha natal da poeta, São Miguel, ocorre em 22 de julho, pelas 18:30 locais (19:30 em Lisboa), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, por Ângela de Almeida.

Madalena Férin, que nasceu em 22 de julho de 1929 em Vila Franca do Campo e faleceu em Lisboa em 3 de setembro de 2010, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e foi Técnica Superior do Instituto de Meteorologia, nessa cidade, tendo publicado o primeiro livro com o título Poemas em 1957, mas dedicou-se também à ficção e à tradução de contos para a infância.