ONU estima que reconstrução de Gaza pode prolongar-se até 2040

De acordo com o documento, citado pela Associated Press, se a guerra em Gaza parasse hoje, seria necessário esperar até 2040 para reconstruir todas as casas que foram destruídas em quase sete meses de bombardeamentos e ofensivas terrestres.

“Cada dia de guerra está a ter custos enormes e crescentes para os habitantes de Gaza e para todos os palestinianos”, afirmou o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Achim Steiner.

O novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Comissão Económica e Social para a Ásia Ocidental descreve a forma como o ataque de Israel, lançado após o massacre do Hamas em 07 de outubro do ano passado, devastou a economia dos territórios palestinianos e antecipa os impactos provocados pelo conflito.

Após os anteriores confrontos entre Israel e o Hamas, as habitações foram reconstruídas a um ritmo de 992 fogos por ano.

Mesmo que Israel permita que o material de construção entre em Gaza, seria necessário esperar até 2040 para reconstruir as casas destruídas, "sem reparar as danificadas", indica-se no relatório.

O cálculo é feito no pressuposto de que Israel permita a entrada de materiais de construção numa quantidade cinco vezes superior à que se verificava antes de 2023.

A Faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2,3 milhões de palestinianos, está sob o bloqueio de Israel e do Egito desde a tomada do poder pelo Hamas em 2007, o que impõe um controlo apertado dos acessos e saídas do território.

A guerra também afetou a Cisjordânia, onde há vários meses Israel impõe restrições à circulação.

Em 2024, toda a economia palestiniana - incluindo Gaza e a Cisjordânia - sofreu até agora uma contração de 25,8% e, se a guerra continuar, a perda pode vir a atingir 29% em julho, o equivalente a 7,6 mil milhões de dólares, segundo o mesmo relatório.