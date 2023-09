Nova sala de ATL em Vila do Porto com apoio camarário

A concessão do apoio camarário, no valor de 5 mil euros, foi protocolado com a celebração de um contrato-programa entre a CMVP e a SCMVP, um apoio que vai servir para a "aquisição dos materiais necessários para o normal funcionamento da nova sala de ATL da instituição", refere uma nota da autarquia de Vila do Porto.

Para Bárbara Chaves, a presidente do município mariense, “depois da preocupação manifestada pela SCMVP ao nível da possibilidade de ficarem cerca de 20 crianças do concelho sem cobertura de ATL e após reunião com representante dos pais dessas crianças, decidimos que iríamos atuar por forma a colmatar essa lacuna, mesmo que para isso tivesse sido necessário despender outros meios humanos ou materiais para o efeito”, vincou a autarca citada em nota de imprensa.

A autarca de Vila do Porto acrescentou, também, que “importa estar ao lado das instituições marienses e reconhecer o seu trabalho, apoiando as suas atividades diárias para garantir um melhor serviço público a todos que dele devem beneficiar, mas também estar presente quando estas se depararam com situações inesperadas, como foi o caso”.



Este apoio, adianta a CMVP, está enquadrado no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, no âmbito do apoio à atividade de juventude, "que vem dar resposta a uma necessidade e uma preocupação muito particular ao nível do apoio à infância", refere o comunicado.