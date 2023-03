Nova presidente da Lotaçor define obras na lota de Ponta Delgada como prioridade

“É do conhecimento público a necessidade de obras de manutenção na lota de Ponta Delgada. É uma lota que recebe mais de 50% do pescado da nossa região. Já foram efetuados investimentos em lotas em diversas outras ilhas e a lota de São Miguel não pode ficar para trás”, afirmou Sofia Inácio, na comissão de Economia da Assembleia Regional, a propósito da sua indigitação, por parte do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), para presidente do conselho de administração da Lotaçor.

A nova presidente da Lotaçor deixou o “compromisso” de se reunir com o Governo Regional para assumir como “prioridade” a realização de obras na lota da maior cidade açoriana.

“Um compromisso que posso deixar é que quando iniciar funções vou reunir com os restantes membros do conselho de administração e com a dupla tutela, setorial e financeira, e assumir isto [a requalificação da lota de Ponta Delgada] como uma prioridade”, salientou.

O anterior conselho de administração da Lotaçor, liderado por Catarina Martins, foi exonerado devido a razões de “falta de confiança política e confiança pessoal”, segundo justificou à Antena 1 Açores no final de fevereiro o secretário do Mar e Pescas, Manuel São João.

A nova presidente da empresa que gere as lotas no arquipélago tem 43 anos, é licenciada em Direito, tem mestrado em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental e desempenhava há 18 anos funções no Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA).

Na audição, Sofia Inácio evocou o seu percurso enquanto executiva no setor público regional e considerou que “poderá ser positivo” a sua falta de experiência no setor das pescas.

“Não possuo experiência na área das pescas. No entanto, não vejo isso, de forma alguma, como um ‘handicap’, nem como algo de negativo. Pelo contrário. Penso que poderei trazer uma nova visão para a entidade. Uma visão de alguém que vai olhar para as situações de maneira diferente”, reforçou.

Sofia Inácio disse não antever “qualquer problema” na relação com a tutela e avançou que pretende reforçar os “níveis de formação” no interior da empresa, através da adoção de “melhores práticas”.

A nova presidente da Lotaçor destacou a necessidade de “reforçar os níveis de manutenção dos equipamentos” e de “proteger o ambiente, ao nível da limpeza e gestão de resíduos”.

“As politicas que pretendo implementar serão no sentido da melhoria contínua e da valorização continua do pescado açoriano”, vincou.

O conselho de administração da Lotaçor vai ser formado também pela empresária e antiga deputada do PSD/Açores Aida Amaral como vogal executiva e por Rute Matos enquanto vogal não executiva.