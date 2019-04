Moutinho quer ganhar troféus com o Wolverhampton

As mais lidas

O internacional português falou também da experiência que traz para o clube inglês, considerando que é necessário “saber quando passar e quando ficar com a bola”.

João Moutinho aproveitou ainda para comparar a primeira liga inglesa às ligas europeias onde já jogou, dizendo que, para si, “as equipas, os estádios e a atmosfera dos jogos” conferem à liga inglesa o estatuto de melhor liga do mundo.

O Wolverhampton, sétimo classificado da liga inglesa, joga este sábado com o Watford, oitavo na tabela, nas meias-finais da Taça de Inglaterra.

“A minha maior ambição é ganhar a liga, mas este ano quero ganhar a Taça de Inglaterra, apesar de termos um jogo difícil no domingo”, admitiu o médio do ‘wolves’, que cumpre a primeira época ao serviço da equipa.

O internacional português João Moutinho assumiu este sábado a vontade de ganhar troféus pelo Wolverhmapton, em declarações ao site do clube da primeira liga inglesa de futebol.

