Mariza, Martinho da Vila, Zambujo e Miguel Araújo vão atuar no Coliseu Micaelense

“Sob a égide da criação artística, elaborou-se uma programação eclética e inclusiva, visando a amplificação de saberes da indústria criativa para a partilha de conhecimento e a construção de uma sociedade mais culta e esclarecida”, afirmou a presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense, Cila Simas, durante a sessão de apresentação da programação para 2023, que decorreu em Ponta Delgada.

Na sexta-feira, o Coliseu Micaelense vai acolher a atuação do músico Fernando Pereira, em fevereiro vai ser o palco dos tradicionais bailes de carnaval e em março vai receber o festival Tremor.

Em abril vai ter o musical "Fantasma da Ópera" (pela Banda Fundação Brasileira), que chega no dia 16, e a mostra de coros do Conservatório de Ponta Delgada, a 25.

Na agenda do Coliseu Micaelense para este ano constam as atuações da fadista Mariza, no dia 05 de maio, mês em que vai decorrer também a Festa do Emigrante (com atuações de Toy, Fernando Correia Marques e Ágata), a 12.

A 27 de maio vai subir ao palco da maior casa de espetáculos dos Açores o comediante Gilmário Vemba e, a 30 junho, a dupla humorística Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.

Em setembro, no dia 15, o Coliseu Micaelense vai receber os concertos de Martinho da Vila (uma atuação com a Banda Fundação Brasileira) e, mais tarde, no dia 23, de António Zambujo e Miguel Araújo.

A 25 de novembro vai ser a vez da música Carolina Deslandes atuar em Ponta Delgada.

“O esforço de conduzir uma programação para um público diversificado e exigente pautou-se pela integração de vários estilos musicais, teatro, dança, comédia e outras manifestações culturais”, salientou Cila Cimas, a propósito da sua primeira programação enquanto presidente da administração do coliseu.

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral (PSD), realçou a “renovação” do Coliseu Micaelense, que tem agora uma “administração mais arejada e virada para o futuro”.

O líder da autarquia, detentora do Coliseu Micaelense, considerou que Ponta Delgada é o “motor do desenvolvimento económico, social e cultural dos Açores”, destacando o papel da casa de espetáculos na “dinamização cultural” da cidade.

“Apesar de Ponta Delgada não ter sido selecionada para Capital Europeia da Cultura em 2027, o que é certo é que Ponta Delgada será Capital Nacional da Cultura em 2026. Como tal, nada como desde já começarmos a arregaçar as mangas e a meter mãos à obra”, vincou.