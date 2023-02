Mais de 1/4 dos municípios em Portugal sem qualquer meio informativo

De acordo com um levantamento feito em 2022 e divulgado pelo Observatório Ibérico de Media Digitais (Iberifier – Iberian Media Research & Fact-Checking) – que, em Portugal, conta com investigadores do Observatório da Comunicação (OberCom) e do Centro de Investigação em Estudos de Sociologia (CIES–ISCTE) –, Lisboa é o distrito que concentra o maior número de media, num total de 482, seguindo-se o Porto, com 132, e Braga, com 97.

Assim, do total de 1.229 meios de comunicação em Portugal, 27% tem sede na zona da capital, enquanto mais de um quarto (27%) dos municípios não possuem qualquer meio informativo, 25% (77 municípios) tem apenas um meio e 49% (153 municípios) tem até três meios.

Proporcionalmente ao número de habitantes, Setúbal é o distrito com menor número de meios (22 meios, 0,03 por mil habitantes), seguido de Faro e Viseu (39 e 27 meios, respetivamente, o equivalente a 0,08 por mil habitantes) e de Portalegre (nove meios, 0,09 por mil habitantes).

Estes e outros dados relativos ao mapeamento dos media em Portugal podem ser consultados numa plataforma criada para esse efeito pelo Iberifier, que identificou e caracterizou os meios de comunicação existentes no país.

Promovido pela Comissão Europeia e associado ao Observatório Europeu de Media Digitais (EDMO), o Iberifier é um observatório de media digitais em Portugal e Espanha que visa combater a desinformação.

O projeto é coordenado pela Universidade de Navarra, Espanha, mas tem como principal parceiro o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. No total, integra 12 universidades, cinco organizações de verificação e agências de notícias (entre as quais a agência Lusa) e seis centros de investigação multidisciplinares.