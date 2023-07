As equipas de Juvenis e de Absolutos do Juventude Ilha Verde (JIV) sagraram-se, mais uma vez, campeãs dos Açores em pista ao ar livre.

No conjunto das provas realizadas na pista de atletismo do Complexo Desportivo João Paulo II, em Angra do Heroísmo, as equipas de Ponta Delgada somaram o maior número de pontos face aos resultados dos atletas masculinos e femininos.

O JIV perdeu para o Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, do Faial, o primeiro lugar nos Absolutos masculinos por 56 pontos. Nos Juvenis de ambos os géneros e nos Absolutos femininos o JIVfoi primeiro classificado. Nesta categoria somou mais 23 pontos do que o Angrense.

O Campeonato Regional de Juvenis e de Absolutos contou com 167 atletas ligados a nove clubes. Os Juvenis, com 43 participantes, teve a maior representação.



Classificações finais

Juvenis

1.º JIV, 240,0 pontos; 2.º Associação Cristã Mocidade, de Angra, 123,0; 3.º Clube Ilha Azul, 84,0; 4.º Clube de Atletismo da Terceira, 42,0; 5.º Angrense, 35 e 6.º Clube Escolar São Roque do Pico, 26 pontos.

Absolutos

1.º JIV, 240,0; 2.º Ilha Azul, 198,0; 3.º Clube Atletismo Terceira, 91,0; 4.º Angrense, 91,0; 5.º Associação Cristã Mocidade, 88 e 6.º Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira, 7,00 pontos.