Fogo no Porto Moniz já provocou "elevados danos materiais", diz Câmara Municipal

“Regista-se a ocorrência de elevados danos materiais, em algumas habitações e terrenos”, adianta o município do Porto Moniz, na costa norte da ilha da Madeira, em comunicado.

Na nota, a autarquia refere que o incêndio, que deflagrou na quarta-feira ao final da tarde no concelho da Calheta e chegou já na tarde de quinta-feira ao município do Porto Moniz, continua ativo e a ser combatido pelos bombeiros, embora já sem focos de grandes dimensões.

“Não se registam, neste momento, focos de incêndio de grandes dimensões. O combate às chamas permanece, com especial atenção para as frentes que continuam ativas junto à rotunda dos Lamaceiros e nas Portas da Vila”, lê-se na nota.

Além disso, acrescenta a câmara, decorrem operações de rescaldo e de prevenção de reacendimentos e os os meios de combate e prevenção manter-se-ão no terreno.

Ainda segundo o município, após o fogo ser dado como extinto e os acessos a todos os locais estarem “garantidos de forma segura”, começarão “as operações de levantamento de danos, coordenadas por equipas da Câmara Municipal, em articulação com as juntas de freguesia”.

A Câmara do Porto Moniz salienta também que, até ao momento, registou-se apenas uma ferida que inspirou maiores cuidados, que foi transferida ainda na quinta-feira para o Hospital Central do Funchal, devido a queimaduras.

“Para além do combate às chamas, os serviços camarários encontram-se a proceder a todos os esforços para garantir a limpeza de todos os acessos rodoviários, bem como repor o acesso à água, nos locais afetados, e acompanhar as entidades competentes na reposição da eletricidade e telecomunicações”, é indicado na nota da autarquia, que também prestou auxílio no transporte dos munícipes que estavam na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, no Salão Paroquial e na Igreja da Santa, e que, entretanto, “estão de regresso às suas habitações”.

Relativamente aos eventos desportivos e sociais previstos para o fim de semana, foram todos adiados, “em articulação com as respetivas organizações”

Na nota, a Câmara Municipal apela à população e aos estabelecimentos comerciais para que reduzam a utilização de água ao estritamente necessário e pede para que sejam cumpridas todas as recomendações das autoridades de segurança e o acompanhamento permanente da informação divulgada.

Pelas 19:30, em declarações aos jornalistas na localidade da Santa, no concelho do Porto Moniz, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, revelou que os três incêndios que lavram na região da Madeira estavam já “em fase de rescaldo e controlo”.

“Neste momento, estão em fase de rescaldo e controlo […], mas estamos em prevenção no sentido de evitar reacendimentos”, afirmou Miguel Albuquerque.

Um fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18:00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, na tarde de quinta-feira, às freguesias da Ponta do Pargo (ainda no concelho da Calheta), das Achadas da Cruz e do Porto Moniz, ambas já no município do Porto Moniz.

Na tarde de quinta-feira, foi também sinalizado um incêndio na freguesia da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, que agora está também em fase de controlo. Nesse dia, ocorreu ainda um incêndio no Curral das Freiras, no mesmo concelho de Câmara de Lobos, que foi dominado.

O Governo da Madeira declarou na quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios que lavram na região, ativando, assim, o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil.