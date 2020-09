Ex-embaixador britânico nos EUA diz que Boris Johnson está "fascinado" por Trump

Numa entrevista ao jornal britânico The Times, o ex-embaixador Kim Darroch, que se demitiu em 10 de julho de 2019 depois da divulgação de documentos diplomáticos nos quais descrevia Trump e a respetiva administração como "ineptos" e "excecionalmente disfuncionais", culpou parcialmente Boris Johnson pelo seu afastamento, uma vez que o político, que disputava então a liderança dos conservadores britânicos, não o apoiou perante os ataques do Presidente norte-americano.

Enquanto o Governo cessante de Theresa May o apoiava, relatou o ex-embaixador, Boris Johnson, que era o favorito para substituir a então primeira-ministra britânica conservadora, evitou fazê-lo, nomeadamente durante um debate televisivo transmitido em 09 de julho.

Antes da transmissão do debate, Trump tinha afirmado que deixaria de negociar com o diplomata inglês, a quem chamou de “estúpido”.

A entrevista ao The Times surge por ocasião do lançamento do livro “Collateral Damage: Britain, America and Europe in the Age of Trump”, que Kim Darroch vai lançar em 17 de setembro.

No livro, Kim Darroch faz um relato do seu percurso na embaixada do Reino Unido em Washington, que Johnson visitou quando ainda era ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo liderado por Theresa May.

O antigo embaixador diz que o atual primeiro-ministro britânico, que tomou posse em 24 de julho de 2019, se sente atraído sobretudo pelo "vocabulário limitado” do líder norte-americano, bem como “pela simplicidade da mensagem, pelo desprezo pelo politicamente correto, pelas imagens por vezes incendiárias” e pela gestão de Trump “da verdade".

Por sua vez, Trump observa Boris Johnson como uma espécie de "alma gémea", prosseguiu o ex-embaixador britânico, que defendeu, ainda na entrevista ao The Times, que Johnson está a usar o mesmo estilo do Presidente norte-americano para apresentar as suas ideias e mensagens ao povo britânico.