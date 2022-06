Duas Margens 09 junho

A aprovação por parte da Comissão Europeia do plano de reestruturação da Sata e as respectivas contrapartidas estão, em análise no programa desta semana.

Sónia Nicolau e Jorge Macedo, fazem ainda, considerações aos discursos proferidos na sessão solene do Dia dos Açores.

Uma data celebrada este ano na cidade da Lagoa e onde pela primeira vez, todos os partidos, com excepção da IL se fizeram ouvir.