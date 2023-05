De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, "os atos sexuais de relevo foram praticados na ilha de São Miguel, num contexto de relação de proximidade e de confiança que o arguido mantinha, com os familiares da criança".





O detido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar e de se aproximar da vítima.