Autarquia de São Roque contesta encerramento de balcão do Montepio

O autarca lamenta a decisão do banco, sublinhando que o encerramento é incompreensível.





“Esta situação só pode ser encarada com grande tristeza. Os bancos não estão a pensar nas pessoas nem nos clientes. É absolutamente lamentável que uma instituição com uma relação de confiança no concelho há largos anos decida fechar de um momento para o outro. Numa altura em que temos a Incubadora de Empresas a trabalhar quase em pleno e que se perspetiva uma grande atividade económica à volta dessa Incubadora não se consegue perceber esta decisão”, afirmou Mark Silveira, citado em nota.





Após ter conhecimento da decisão, a autarquia apresentou vários argumentos para tentar evitar o encerramento, mas a instituição de crédito, que desde novembro do ano passado funcionava apenas dois dias por semana, manteve-se irredutível, alegando a necessidade de reduzir custos com o arrendamento do espaço.





A Câmara Municipal continua, entretanto, a desenvolver contactos com várias instituições de crédito para alargarem a sua rede e implantar-se em São Roque do Pico.





“Nos últimos meses foram realizados contactos com bancos que nunca trabalharam no concelho e com outros que já tiveram porta aberta, apresentando como mais-valia o volume de negócios anual do município, na ordem dos cinco milhões de euros”.





Além de São Roque do Pico, o Montepio Geral decidiu encerrar, na ilha de São Miguel, os balcões da Lagoa e o da Maia.