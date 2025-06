Autarquia da Lagoa vai requalificar bar da piscinas

Na apresentação do projeto, o presidente da autarquia, Frederico Sousa, referiu que "a requalificação irá acontecer após a época balnear e visa dotar este equipamento de melhores condições nas instalações do bar. Por outro lado, está também prevista a construção de uma nova bilheteira mais ampla, com instalação sanitária e novo acesso ao público".



Citado em nota de imprensa, o autarca salientou que "esta é uma intervenção que vem dotar o espaço de melhores condições para quem o frequenta, tornando-o mais aprazível e com melhores requisitos higiénico-sanitários, num local que, ano após ano, é cada vez mais procurado por locais e turistas, sendo um ponto de referência balnear no concelho da Lagoa".