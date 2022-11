Açores criam gabinete de orientação para os jovens 'neet' e desempregados

Maria João Carreiro referiu que, face à “atenção a este público alvo mais vulnerável, aos jovens ‘neet’ (designação usada para descrever os jovens que não trabalham, não estudam nem seguem uma formação) e aos desempregados de longa duração”, está em “fase de implementação um gabinete de orientação de vocação profissional (govp) visando uma articulação muito próxima com este desempregado”.

A secretária regional apresentou a ideia na Comissão de Política Geral do parlamento regional, onde foi ouvida no âmbito do Plano e Orçamento para 2023, e em declarações aos jornalistas, na Horta, ilha do Faial.

A titular da pasta da Juventude referiu que, “em função do perfil deste desempregado e feito um diagnóstico, será traçado um plano individual” para “facilitar a sua integração no mercado de trabalho” com base na sua formação.

O govp será desenvolvido em parceira com entidades públicas e privadas.

Já na Comissão de Assuntos Sociais, a secretária regional adiantou que o Governo dos Açores vai investir mais de 1,5 milhões de euros na juventude em 2023, através de áreas como a promoção da cidadania e formação dos jovens e a mobilidade dentro e fora da região.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo Regional, a secretária regional elencou algumas das novas ações inscritas no Plano de 2023, como o Programa de Apoio ao Empreendedorismo, Criatividade e Talento Jovem – AECT, com uma dotação de 75 mil euros, e o Programa de Apoio a Atividades Formativas e Vocacionais de Jovens em Risco em Contexto de Programas Educativos Adaptados – RE(AGE), com uma dotação de 30 mil euros.

A titular da pasta da Juventude apontou ainda a implementação da primeira fase da construção do Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem, que vai ser alvo da elaboração de um estudo para aferir o estado de literacia e participação democrática dos jovens, com uma dotação inicial de 35 mil euros.

Foi ainda apontado o reforço da verba para o programa MOOV, de 75 mil euros para 80 mil em 2023, para apoiar a mobilidade na região de formandos das escolas profissionais para efeitos de estágio curricular e para apoiar a visitas de estudo de alunos das escolas açorianas às escolas profissionais da região.