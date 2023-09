Zelensky pede transparência e confiança ao novo ministro da Defesa

"O mais importante é a transparência e a confiança. A confiança é a nossa principal arma nesta guerra", disse o chefe de Estado ucraniano, que nomeou Umerov após o cessar de funções de Oleky Reznykov como titular da pasta da Defesa.

Durante o mandato do anterior ministro da Defesa da Ucrânia foram noticiados vários casos de alegada corrupção na compra de material de guerra para o Exército ucraniano.

"As tarefas prioritárias (do novo ministro da Defesa) são o reforço das funções estratégicas e a coordenação de todo o setor da defesa, destacar os combatentes, reduzir a burocracia, desenvolver a cooperação internacional e garantir que a Ucrânia termine os deveres no sentido de vir a integrar a NATO", disse Zelensky.

Outra das missões de Umerov, cuja nomeação foi aprovada na quarta-feira pelo Parlamento de Kiev, é a melhoria das capacidades das unidades das Forças Armadas.

No final da cerimónia da tomada de posse, o novo ministro publicou uma mensagem na plataforma digital Facebook em que promete "tolerância zero em relação à corrupção", desenvolver a indústria militar ucraniana e "reforçar e expandir a coligação internacional" que apoia militarmente a Ucrânia.

"Novas coligações, novos aliados e expansão geográfica", escreveu o novo ministro da Defesa.

Umerov é de origem tártara e é membro de uma família muçulmana com raízes na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2016.

O novo ministro da Defesa fala turco e tem boas relações com políticos de Ancara e empresários da Turquia.