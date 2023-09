Vício da raspadinha atinge cerca de 100 mil adultos

O retrato é traçado no estudo nacional “Quem paga a raspadinha?”, realizado pela Universidade do Minho para o Conselho Económico e Social (CES), que foi divulgado hoje em Lisboa no evento “Apresentação dos resultados da 1ª fase do Projeto de Investigação - Quem paga a raspadinha?”

Segundo o estudo, que validou 2.554 entrevistas, “o consumo frequente de raspadinhas é mais comum nas pessoas com baixos rendimentos”, precisando que é três vezes mais frequente numa pessoa com rendimentos entre os 400 e os 664 euros por mês do que nas pessoas com mais de 1.500 mensais.

A aposta neste jogo também é mais comum nas pessoas com ensino básico e secundário (5.8 e 3.9 vezes maior probabilidade do que as pessoas com mestrado/doutoramento).

Outra das conclusões do estudo nacional aponta que são as mulheres (53,15%) quem apresenta mais problemas com o jogo, contra 46,85% dos homens.

Dos 221 inquiridos que dizem jogar regularmente, 112 (51%) afirmaram que jogam semanalmente, 91 (41%) mensalmente e 18 (8%) diariamente.

A investigação conclui que 3,09% dos adultos estão em risco de desenvolver problemas de jogo e estima que esses problemas possam afetar 1,21% da população adulta.

Contactado pela agência Lusa, o psicólogo e coordenador do Instituto de Apoio ao Jogador, Pedro Hubert, admitiu que o instituto recebe pessoas com problemas relacionados com a raspadinha.

“Só não recebemos mais em grande parte porque, sendo um instituto particular e privado, muitas vezes as pessoas não têm capacidade financeira para pagar” os tratamentos.

O técnico de aconselhamento em adições na área do jogo patológico referiu que, tal como diz o estudo, quem mais aposta na lotaria instantânea (raspadinha) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa “são pessoas com menos capacidades económicas, muitas vezes com maior idade, menores estudos e muitas vezes com problemas de ansiedade ou depressão associados”.

Observando que a raspadinha “está muito implementada do ponto de vista cultural, social”, com as pessoas a jogarem e a oferecerem raspadinhas, devia haver mais informação no sentido de prevenir comportamentos de adição.

A prevenção, defendeu, “passa essencialmente por muita informação, que deve passar, não só nos locais de jogo, mas também na televisão”, com a mensagem de que “o jogo é algo recreativo e não para investimento”: “É para a pessoa se divertir, não é para ajudar a aumentar a reforma ou para pagar a renda da casa ou para ter mais algum dinheiro”.

Muitas pessoas jogam porque pensam que vão conseguir ganhar dinheiro e, quando perdem o que ganharam, vão querer recuperar o dinheiro, explicou o especialista.

Pedro Hubert alerta que há vários fatores que elevam o potencial de risco da raspadinha, nomeadamente para quem tem uma certa predisposição para a adição: o facto de se poder comprar e apostar “muitas vezes num minuto” na raspadinha, a par da acessibilidade, da disponibilidade, do preço baixo e dos prémios elevados.

O risco é também maior para “as pessoas que têm mais dificuldades ou que têm menos noção do que é a estatística e de que o jogo está mais a favor da casa do que das pessoas que compram”.

Para prevenir problemas de dependência do jogo, o especialista referiu que deveria haver informação nos locais de venda sobre os sintomas de quem tem problemas com o jogo e divulgação de linhas de apoio como, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, defendendo ainda a possibilidade de o jogador pedir autoexclusão.

Defendeu ainda um trabalho conjunto entre o Estado e o departamento de Jogos da Santa Casa e mais investigação, como esta da Universidade do Minho, “que é muito meritória”, no sentido de proteger as pessoas que possam vir a ter problemas e as que já os têm.

“Portanto, trabalhar todos em conjunto, no sentido de uma maior prevenção e também, não menos importante, que haja um tratamento mais eficaz destas pessoas que têm problemas de abuso ou dependência”, rematou Pedro Hubert.

Segundo o relatório e contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) de 2020, o último disponível, a raspadinha é a “rainha” dos jogos sociais, tendo atribuído cerca de 2,8 milhões de prémios semanais, o que se traduz em mais de 17,2 milhões de euros.

Segundo o Plano e Orçamento da SCML de 2022, a Raspadinha representou em 2020 vendas reais de 1,44 mil milhões de euros, cerca de metade do total das vendas dos jogos sociais, que incluem totoloto, totobola euromilhões, lotarias e outros jogos.