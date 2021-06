Vera Pires é a candidata do BE à Câmara de Ponta Delgada

Vera Pires tem já três mandatos como deputada municipal pelo BE, que considera que “a experiência e o conhecimento acumulado nos vários anos como membro da Assembleia Municipal será uma mais-valia para construir um programa eleitoral que dê resposta aos principais problemas do município que vêm do passado e para projetar um futuro melhor para Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel, Açores.

Os três mandatos de Vera Pires têm sido marcados pela apresentação de propostas nas áreas do ambiente, igualdade de género, bem-estar animal e mobilidade, destaca o BE na nota de imprensa.

É também a única deputada municipal “a dar voz à luta contra a construção da central de incineração em São Miguel, levando o assunto por inúmeras vezes a debate, sempre contra PS e PSD que, nesta matéria, estão sempre de mãos dadas a defender os mesmos interesses”, acrescentam os bloquistas.

Para a Assembleia Municipal, o BE indicou o nome de Avelina Ferreira.

Até agora, o único candidato conhecido à Câmara de Ponta Delgada é o socialista André Viveiros, antigo presidente da Junta de Freguesia das Capelas.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD venceu a Câmara de Ponta Delgada com 51,28%, alcançando cinco mandatos, sendo que os outros quatro mandatos foram conquistados pelo PS (39,11%).

O BE alcançou 2,06% dos votos, não conseguindo, assim, nenhum mandato para a Câmara Municipal, mas elegeu Vera Pires para a Assembleia Municipal, com 3,54% dos votos.

Em 11 eleições autárquicas, o PSD presidiu quase sempre à Câmara de Ponta Delgada, com exceção do mandato 1989-1993, em que socialistas em coligação com o CDS-PP 'tiraram' a autarquia aos social-democratas.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).