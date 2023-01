Valor do altar-palco "magoa todos"

"Confesso também que o número me magoou, e magoou-nos a todos", afirmou o bispo Américo Aguiar, em conferência de imprensa, em Lisboa, realçando o contexto das "dificuldades" económicas "das famílias".

O bispo-auxiliar de Lisboa referiu que, "nos próximos dias", a organização da JMJ vai reunir-se com as equipas responsáveis pelo projeto para aferir "qual a razão desse valor".

"Parcelas que puderem ser eliminadas, pediremos para serem eliminadas", frisou.

Américo Aguiar adiantou que a conceção do altar-palco "foi trabalhada com a Santa Sé", mas que esta ainda não a validou a 100 por cento, e "corresponde aos requisitos de segurança", considerando "muito positivo" que a estrutura, por indicação da Câmara de Lisboa, possa "ficar para utilização futura".

Sobre "o caso", como classificou o ajuste direto da construção do altar-palco, mencionou que a organização da JMJ falou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 agradeceu o "escrutínio da missão" que a Igreja Católica lhe confiou, assinalando "o objetivo de fazer bem" da organização.

"Nunca desistam do escrutínio, que para nós é muito importante", afirmou, dirigindo-se aos cidadãos, "que "todos se sintam livres de se pronunciar" sobre o que "acontece no espaço público".

O bispo-auxilar de Lisboa apontou a estimativa de um milhão de jovens em Lisboa durante a semana da JMJ, mas eventualmente "muito mais gente" na missa final do Papa Francisco, assumindo como "uma das falhas" da organização a impreparação para lidar com "a dimensão do acontecimento".

A obra de construção do altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa, numa empreitada atribuída por ajuste direto.

Segundo a informação disponibilizada no Portal Base da Contratação pública, "a construção foi adjudicada por 4,24 milhões de euros (mais IVA)", somando-se a esse valor "1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura".

A Câmara de Lisboa justificou na quarta-feira o investimento no altar-palco com as necessidades do evento e as características do terreno, sublinhando que a estrutura poderá receber 2.000 pessoas, metade dos quais bispos, e continuará depois a ser utilizada.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, referiu que sabia que a construção do altar-palco iria ficar muito cara, acrescentando que será realizada com as especificações indicadas pela Igreja Católica.

A oposição na autarquia queixou-se de "falta de transparência" e o partido Chega já requereu a presença de Carlos Moedas no parlamento para explicar os custos do evento.

Na quarta-feira, a Fundação JMJ comprometeu-se a divulgar, ao longo do projeto, "os custos e os investimentos" do "acontecimento inédito para o país" que "são da sua responsabilidade".

A JMJ é o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa, que acontece a cada dois ou três anos, entre julho e agosto.

Lisboa foi a cidade escolhida em 2019 para acolher o encontro de 2022, que transitou para 2023 devido à pandemia de covid-19.