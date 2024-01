União Sportiva segura liderança com nova vitória

O União Sportiva mantém a liderança da Liga feminina de basquetebol, com a vitória conquistada ontem no Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa, sobre a Quinta dos Lombos (67-62).

A formação de Carcavelos ainda liderou o marcador durante 4 minutos, no primeiro quarto, mas a equipa de Ricardo Botelho acabaria por dar a volta e vencer por oito pontos (23-15).

O segundo quarto permitiu alargar a vantagem sobre as visitantes, e as ‘verdes’ de Ponta Delgada foram para o intervalo com uma vantagem de treze pontos (42-29).

O terceiro quarto foi de te todos o menos bem conseguido para a equipa da casa, e as visitantes venceram com um parcial de (9-17), reduzindo a diferença que se viria a firmar em apenas 5 pontos no final da partida.

Com este resultado, o União Sportiva soma 30 pontos e mantém um ponto de distância para o GDESSA Barreiro, que também venceu ontem e segue na segunda posição com 29 pontos.