“São precisos líderes respeitados e capazes de ouvir Deus e os homens, de perceber que Deus é Vida em nós”, diz D. Armando Esteves Domingues

O bispo de Angra, que presidiu esta tarde à bênção das Pastas dos finalistas da Universidade dos Açores, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Ponta Delgada, desafiou os estudantes a “fazer a diferença” na sociedade com o conhecimento cientifico mas sem desistirem de Deus e do homem.

“Não é a tecnologia ou a ciência que está em causa. Essa fará o seu caminho. Está em causa o homem”, afirmou D. Armando Esteves Domingues aos cerca de 250 finalistas do pólo de Ponta Delgada da academia açoriana.

“Estou convencido que, já hoje, terá sucesso quem souber investir, desenvolver e motivar códigos éticos ou cartas de princípios nas empresas, nas teias das relações pessoais do trabalho, nos links da globalização, na produção, na economia, na ecologia, na política, na empresa ou nos negócios” afirmou deixando um apelo: “Oxalá estejais entre os que farão a diferença. Urge encontrar rumos que nos obriguem, sem hipotecar a própria liberdade, a recentrar a criação em Deus e, naturalmente, no homem”.

“Quem acredita, vive e é coerente com a sua fé, provoca uma revolução à sua volta, silenciosa, mas decisiva. Ser ou não cristão, não é a mesma coisa” enfatizou o prelado que trouxe à reflexão questões como a Inteligência Artificial, a instrumentalização do homem e as questões éticas que se levantam.

“Nos próximos anos o papel da inteligência artificial causará um impacto cada vez maior na nossa experiência da realidade. Já hoje máquinas trabalham e tomam decisões por nós, podem aprender e prever os nossos comportamentos, medir as nossas emoções, responder às nossas perguntas e aprender com as nossas respostas. Nessa realidade em evolução constante, há muitas perguntas a responder. Trazei-as à discussão e procurai em conjunto respostas que humanizem”.

“São precisos líderes respeitados e capazes de ouvir Deus e os homens, de perceber que Deus é Vida em nós” disse, interpelando os jovens: “Lutai e sede protagonistas no presente que é já o vosso futuro” para que não se perca “este tempo histórico”.

“Oxalá se realizem os vossos sonhos e a esperança que em vós todos nesta hora depositam. Não percam a força desses sonhos, não deixeis que fiquem pelo caminho os ideais grandes que Deus colocou nos vossos corações jovens”, frisou D. Armando Esteves Domingues.

A partir da liturgia deste domingo da Santíssima Trindade, que nos apresenta um Deus trino- Pai, Filho e Espírito Santo, isto é, família comunidade e relação- , lembrou que o melhor do mundo é “que Deus Amor, o Pai, Filho e Espírito Santo, nos reúna e una como estas três pessoas são e se comunicam a nós”.

“Deus Trindade é sempre Dom de amor e de comunhão e nós podemos mergulhar neste Deus e ficar molhados, empapados do mesmo amor”, disse ressalvando a importância de um caminho para além do individualismo.

“Precisamos de avançar juntos, como comunidade, como Igreja e como sociedade, mas com Ele no meio de nós!”, afirmou o bispo de Angra invocando o exemplo do Papa Francisco.

“O Papa Francisco tem mostrado o caminho. Ensina a trabalhar juntos. Escreve os seus documentos com a participação de estudiosos e fala para todos os homens de boa vontade. Torna-se universal. Mas precisa quem concretize o seu pensamento iluminado”, destacando dois exemplos que colocam desafios à nova geração: o “pacto global da família” e uma comunicação mais atuante nomeadamente nas redes sociais, com vista a uma “presença plena”.

“É urgente aprender a agir em conjunto, como comunidade, não como indivíduos. Não tanto como “influencers individuais”, mas como “tecelões de comunhão”: unindo os nossos talentos e competências, compartilhando conhecimentos e contribuições. Foi por este motivo que Jesus enviou os discípulos “2 a 2””.

A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Ponta Delgada, recebeu esta tarde a Bênção das Pastas, um dos pontos altos da Semana Académica da Universidade dos Açores em Ponta Delgada. Estudantes, familiares e amigos participaram numa celebração de ação de graças pelo fim desta etapa nos estudos académicos.