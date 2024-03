Rui Rocha concorda com diagnóstico do país feito por Cavaco Silva e insiste que “a solução é liberal”

“Eu devo dizer que li o artigo de Cavaco Silva hoje publicado [no jornal Correio da Manhã], que faz um diagnóstico correto [do país]. O professor Cavaco Silva diz que é pai e avô e que não vê futuro para os seus filhos e netos em Portugal, o diagnóstico está certo, mas a solução é liberal”, afirmou Rui Rocha aos jornalistas, no final de uma reunião com a Associação Empresarial do Minho, em Braga, depois de ter visitado o mercado local.

Cavaco Silva apelou hoje ao voto na AD, alertando que optar por “partidos de protesto extremistas” contribuirá apenas para eleger o líder socialista, Pedro Nuno Santos, que diz não ter perfil para primeiro-ministro.

“O país precisa de uma nova política económica”, defendeu o ex-Presidente da República num artigo publicado hoje no jornal Correio da Manhã, salientando que “é uma ilusão e um erro pensar que é possível resolver os graves problemas sociais que Portugal enfrenta sem reformas estruturais”.

E para resolver os problemas de Portugal, Rui Rocha frisou que a “única solução é votar liberal”, porque a IL quer um país de futuro e para os jovens que passa pelo crescimento económico, pela atração de capital estrangeiro e pelo alívio do IRS.

“Não podemos continuar com o discurso de que não queremos que os jovens saiam, não podemos continuar a ler o professor Cavaco Silva a dizer que não vê futuro para os jovens ou para os filhos e netos em Portugal e depois achar que, com um alívio de seis euros por mês em IRS [proposta do PSD], resolvemos o problema da saída dos jovens”, argumentou.

Garantindo que não se cansará de dizer até ao dia de reflexão que a solução para o país está na IL, o dirigente liberal frisou que é preciso “eliminar a resistência ao futuro que muitos partidos representam”.

“A solução está na Iniciativa Liberal, outras soluções ou são um voto direto na esquerda ou são um voto indireto na esquerda porque atrasam e bloqueiam a solução que pode existir em Portugal”, finalizou.