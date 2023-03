Rio Ave superior afunda impotente Santa Clara com vitória nos Açores

Os golos do encontro foram apontados por Ítalo (autogolo) aos 51 minutos e por Ruiz aos 73.

Com o resultado, os ‘caxineiros’ chegam aos 33 pontos, enquanto os açorianos, com 15 pontos e últimos classificados, ficam à espera dos resultados de Paços de Ferreira e Marítimo, os adversários diretos na luta da manutenção.

Ao longo da primeira parte, o Rio Ave dominou o jogo, controlando a posse de bola e criando várias oportunidades de golo. Por outro lado, o Santa Clara, após um ímpeto inicial onde procurou dividir o jogo, limitou-se a explorar o contra-ataque para chegar à baliza adversária.

A equipa de Luís Freire soube aproveitar as fragilidades defensivas do adversário, explorando a zona central do terreno para chegar com perigo à baliza contrária.

Se os vila-condenses não foram a vencer para o intervalo, tal se deve à exibição de Gabriel Batista. O guarda-redes do Santa Clara defendeu várias investidas do adversário, mantendo a baliza inviolável com um leque de excelentes defesas.

Aos 27 minutos, por exemplo, defendeu o remate de André Pereira e um minuto depois voltou a fazer uma grande intervenção após um cabeceamento de Aderllan.

O guardião insular defendeu, inclusive, uma grande penalidade. Em cima dos 45 minutos, o árbitro Gustavo Correia (após ter ido consultar as imagens), marcou grande penalidade por mão na bola de Calila. Na cobrança, Gabriel levou a melhor no duelo com André Pereira, para gáudio dos adeptos na bancada.

Contudo, já na segunda parte, o guarda-redes brasileiro foi impotente para travar o autogolo de Ítalo. Decorridos cinco minutos do segundo tempo, André Pereira cruzou durante uma escorregadela e, em cima da linha de golo, o defesa do Santa Clara rematou para o fundo da própria baliza.

Mesmo em vantagem, o Rio Ave continuou a assumir a iniciativa do encontro, perante um Santa Clara incapaz de ligar o jogo e de chegar com perigo à baliza adversária.

Aos 63, Gabriel voltou a evitar o golo do Rio Ave através de uma grande defesa após uma cabeçada de Boateng.

Com tão forte caudal ofensivo, o Rio Ave acabaria por chegar ao segundo golo com naturalidade. Aos 73 minutos, Ruiz, recém-entrado no jogo, aproveitou o espaço concedido pela defesa insular e efetuou um remate fortíssimo, sem hipóteses de defesa para Gabriel.

Até ao final do jogo, o Rio Ave diminuiu a intensidade, mas continuou a dominar a partida.