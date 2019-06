Reaberto Raíz Club recebe "Warm Up Party" do festival de dança Paralelo

O "Paralelo - Festival de Dança" promove no próximo dia 19 de junho a "Warm Up Party" para preparação do festival que terá lugar em Ponta Delgada de 27 a 29 de setembro e de 3 a 5 de outubro.

A festa está assegurada ao ritmo dos The Mauskovic Dance Band - que em 2018 atuaram no TREMOR, com uma performance hipnótica e ritmos vibrantes - e de Afterclapp, produtor e DJ de Florianópolis. O VJ Alpha + Chanel irá acompanhar e complementar a performance de Afterclapp com imagens digitais da primeira edição do Paralelo Festival de Dança. Os seus visuais geométricos e coloridos vão contrastar com o a experiência de 2017.



Os bilhetes estão à venda no Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas,na La Bamba Bazar Store e no 3/4 Café.

A segunda edição do Paralelo - Festival de Dança regressa a Ponta Delgada de 27 a 29 de setembro e de 3 a 5 de outubro com uma programação versátil e multidisciplicar, onde se pretende explorar o passado e a contemporaneidade de cada território através da dança contemporânea e outras formas de intervenção artística, estimulando a reflexão sobre o papel da arte no espaço público. As propostas são muitas e passam por performances, uma extensa oferta de aulas, mostras de vídeo, instalações artísticas e música.