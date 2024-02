O Teatro Micaelense vestiu-se de vermelho e branco para receber as cerca de 600 pessoas que apagaram as 103 velas do bolo de aniversário do Clube Desportivo Santa Clara (CDSC).



A Gala, que teve como momento alto a atribuição de vários prémios a atletas, treinadores e dirigentes do universo santaclarista, teve como um dos momentos mais emblemático a distinção feita ao, atualmente, único jogador da formação do clube que está a singrar na equipa profissional.

Paulo Henrique recebeu das mãos do CEOda Santa Clara Açores - Futebol SAD, Klauss Câmara, o Prémio Bravo Açoriano que homenageia o jogador do plantel profissional que esteve em destaque em 2023.



Na ocasião, o atleta de 27 anos admitiu “o orgulho e a felicidade” pelo prémio, prometendo que “vamos continuar a dar tudo para devolver o Santa Clara ao lugar que merece, que é a I Liga”.



Os campeões do mundo de futsal adaptado (Fábio Costa, Ricardo Costa, Sandro Botelho) e as campeãs da Europa de atletismo adaptado (Maria Vicente e Maria Câmara) também foram alvo de homenagem na Gala, prémios que foram entregues pelo presidente do Governo Regional dos Açores.



José Manuel Bolieiro aproveitou para prestar público reconhecimento pelo facto do Santa Clara “puxar para cima, no âmbito do desporto adaptado, um espírito de inclusividade de toda a nossa sociedade”.



O líder do executivo açoriano vincou ainda que o Santa Clara é a melhor “expressão da identidade da açorianidade que muito nos orgulha”.



O presidente do CDSC, antes do início da cerimónia, e em declarações ao Açoriano Oriental, não escondeu a sua enorme felicidade pela festa que celebrou os 103 anos de vida do clube e vincou que a chave do sucesso desportivo do Santa Clara na temporada de 2023/2024 deve-se “a uma profunda união entre o clube e a SAD, baseada num respeito mútuo, numa ideia de sustentabilidade”.



Ricardo Pacheco revelou ainda que tanto o clube como a SAD partilham do mesmo sonho: “colocar o Santa Clara, a médio prazo, como uma das maiores equipas nacionais”.

“É um sonho que eu tenho, é um sonho que o presidente Bruno Vicintin também tem e há um trabalho a ser feito nesse sentido, como a construção do nosso centro de estágio, mas não tenho dúvidas que no prazo de três, quatro anos o Santa Clara será muito maior do que aquilo que já é hoje”, asseverou Ricardo Pacheco.



Embora ausente no Brasil devido a compromissos familiares, o presidente da Santa Clara Açores - Futebol SAD enviou uma mensagem de vídeo para a cerimónia, na qual enfatizou que o Santa Clara “é um exemplo, a nível nacional de unidade entre clube, SAD e Governo Regional”.



Bruno Vicintin acrescentou que este facto tem mostrado, ao país, “a força que o Santa Clara tem”.



Lista de Prémios

Prémio Bravo Açoriano - Paulo Henrique.

Prémio desporto adaptado -Fábio Costa, Ricardo Costa, Sandro Botelho, Maria Vicente e Maria Câmara.

Prémio formação - João Afonso.

Prémio modalidades - André Vasconcelos.

Prémio futsal feminino - Nélia Barreira.

Prémio 10.ª Ilha - Judith Teodoro.

Prémio Carreira - Humberto Moniz.

Prémio Carreira - Alfredo Azevedo.