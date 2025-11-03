Orçamento da Agricultura é o mais elevado e exigente de sempre

“Esta audição tem início, e espero que fim, no dia mundial de Uma Só Saúde, princípio que subscrevemos com ações concretas. O Orçamento do Estado da Agricultura e Mar é o mais elevado de sempre em termos de rendimento e investimento, mas é também super exigente”, apontou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Agricultura e Pescas e Orçamento, Finanças e Administração Pública.



O governante avançou que, no próximo ano, estão previstos mais de 3.000 milhões de euros para o apoio ao rendimento e investimento, incluindo valores orçamentais e extra-orçamentais.



Segundo o Orçamento do Estado para 2026 (OE), a despesa do Ministério da Agricultura e Mar vai subir mais de 25% para 1.687,4 milhões de euros.



A este montante somam-se, por exemplo, 716 milhões de euros do FEAGA – Fundo Europeu Agrícola de Garantia, 133 milhões de euros da dotação centralizada e 30 milhões de euros para a pastorícia extensiva.



No valor total, anunciado pelo ministro, não estão incluídos cerca de 8,8 milhões de euros do programa MAIS Floresta ou investimentos como a captação no Pomarão (109 milhões de euros).



“Isto significa que temos diversidade de fontes de financiamento. O Governo considera a agricultura estratégica, estruturante e transversal, não estando só num ministério. Não poderia deixar de dar um agradecimento à atuação dos ministro da Economia, [Castro Almeida], e do Ambiente, [Maria da Graça Carvalho]”, acrescentou.



Na sua intervenção inicial, José Manuel Fernandes, destacou ainda que o programa Compete 2030 passa a poder financiar projetos para a agroindústria.



Por outro lado, na reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), conforme apontou, a agricultura ganhou mais 111 milhões de euros e outros 50 milhões de euros em linhas de financiamento.

