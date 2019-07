Filarmónica União Praiense promove Arraial Popular

Este sábado, 27 de julho, a partir das 19h00, realiza-se o habitual Arraial Popular da Filarmónica União Praiense (FUP), animando a Praceta das Artes e Largo João de Deus, com um concerto da banda RR&B (rock, rhytmn & blues).



Fundada a 20 de março de 1904, a Filarmónica União Praiense organiza este evento, já há alguns anos, como forma de promover o convívio, as tradições e manifestações culturais, assim como angariar alguns fundos para o seu plano anual de atividades.



Hoje, sexta-feira, prosseguem as atividades desportivas no areal da Praia Grande enquadradas no programa Verão é na Praia.



Às 16h00 terá início a atividade “Kid Fun”, direcionada às crianças. Às 17h00, segue-se o “Fitness Center”, promovido pelo ginásio Best Of Health Club. Pelas 20h00, realiza-se um sunset. Para finalizar o dia, às 21h00 e às 22h00, decorre o Torneio de Futebol de Praia da JS.



A iniciativa “Verão é na Praia” surge no contexto da estratégia municipal de dinamização do centro urbano da Praia da Vitória e, durante o mês de agosto, decorrerá com várias atividades às sexta-feiras, exceto no período em que decorrem as Festas da Praia.