Costa pede maior cooperação com África e promete aumentar os apoios nacionais

Esta posição foi transmitida por António Costa no discurso que proferiu perante a COP27, que decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18.

“Não podemos esquecer as nossas responsabilidades no esforço global de financiamento. Esta COP27, realizada em África, tem de conseguir também dar respostas aos problemas deste continente”, advertiu o líder do executivo português, que antes desta intervenção esteve reunido com a vice-presidente de Angola, Esperança da Costa.

Na perspetiva do primeiro-ministro, Portugal tem vindo a “intensificar a cooperação para a ação climática” e em setembro assinou com o Banco Africano de Desenvolvimento um acordo de garantias de 400 milhões de euros.

“Um acordo para apoiar o investimento nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), em setores prioritários tais como as energias renováveis”, apontou.

De acordo com António Costa, o país pretende “fazer mais” em termos de cooperação e, no quadro da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 haverá um pilar dedicado ao planeta.

“E iremos reforçar em 25% o apoio aos nossos parceiros da cooperação neste domínio”, acrescentou.