Conselho Nacional reúne-se na próxima semana para aprovar listas às eleições

O recandidato único à liderança da Iniciativa Liberal (IL) apresentou hoje a moção global estratégica intitulada “Preparados. Liberalizar Portugal” durante o primeiro dia da VI Convenção Nacional do partido.

Começando por reafirmar os objetivos claros com os quais a IL se apresenta às eleições legislativas de 30 de janeiro – 4,5% dos votos e cinco mandatos – João Cotrim Figueiredo explicou que “foi de propósito” que não tem falado em nomes para as listas de deputados, com a exceção da sua própria recandidatura por Lisboa.

Justificando esta opção com o facto de não querer “distrair a convenção”, o presidente liberal referiu que esta proposta “virá da nova Comissão Executiva”, que será eleita no domingo.

“Mas depois existe trabalho dos outros órgãos do partido. Do Conselho Nacional, já para a semana, exatamente para aprovar essas listas e na semana seguinte para aprovar o programa eleitoral, que já está em preparação adiantada”, anunciou.

Com o objetivo de alcançar cinco deputados, Cotrim Figueiredo defendeu que o grupo parlamentar tem “que se complementar, tem que ser diverso e tem que funcionar como equipa”, para além de ser necessário que os eleitos tenham “competência política, competência técnica e capacidade de oratória”.

“Tem que haver complementaridade e essa vai ser o principal critério da escolha que faremos já para a semana”, enfatizou, deixando claro que será valorizado o mérito e será mantida “a abertura a independentes”.

Os liberais querem ainda “continuar a renovar as caras na política”, assinalando que nas últimas eleições autárquicas 93% dos mais de três mil candidatos “não tinham tido experiência em atividade política prévia”.

O Conselho Nacional da IL é, de acordo com os estatutos do partido, o órgão responsável por acompanhar e orientar a estratégia política adotada em Convenção Nacional, no respeito dos seus princípios e objetivos.